Víctimas de abusos pedirán en el Congreso que los delitos de pederastia sean imprescriptibles

Mañana, varios colectivos de víctimas de abusos sexuales se concentrarán ante el Congreso de los Diputados para exigir que los delitos de pederastia no prescriban. Reclaman una reforma legal que garantice justicia para las personas que denuncian estos hechos incluso años después de haber ocurrido.

Una reivindicación con amplio respaldo social

Las asociaciones recuerdan que muchas víctimas tardan décadas en poder hablar de lo sucedido y que la actual normativa deja impunes numerosos casos. Por ello, instan a los partidos políticos a alcanzar un consenso que blinde la protección de la infancia y ponga fin a los vacíos legales que favorecen la impunidad.