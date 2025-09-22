Uno de cada cuatro bisexuales denuncia haber sufrido discriminación en España en el último año

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) revela que el 25 % de las personas bisexuales en España han experimentado algún tipo de discriminación durante el último año. El estudio advierte de que este colectivo sigue siendo uno de los más invisibilizados dentro de la diversidad sexual y reclama medidas urgentes para frenar la LGTBIfobia.

La doble discriminación del colectivo bisexual

La FELGTBI+ subraya que la bisexualidad suele enfrentarse tanto a prejuicios dentro de la sociedad en general como a estigmas dentro del propio colectivo LGTBI+. Entre las formas de discriminación detectadas destacan los comentarios despectivos, la negación de la identidad y la exclusión en entornos educativos o laborales.