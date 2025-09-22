Nueve fallecidos en las carreteras españolas durante el fin de semana, dos de ellos motoristas

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un total de nueve personas perdieron la vida en accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas este fin de semana, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre las víctimas mortales se encuentran dos motoristas, lo que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de este colectivo.

La siniestralidad repunta en fin de semana

La DGT ha señalado que los siniestros se concentraron en vías convencionales y que en varios de ellos estuvo presente la velocidad excesiva o la distracción al volante. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en desplazamientos cortos y de reforzar la educación vial para reducir unas cifras que continúan siendo preocupantes.