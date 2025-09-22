Netanyahu reafirma que Israel seguirá su ofensiva en Gaza hasta cumplir sus objetivos

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que su Gobierno continuará “con determinación” la ofensiva militar en Gaza hasta lograr “todos los objetivos” planteados. En un discurso televisado, reiteró que no se detendrá la operación mientras persista la amenaza de Hamás.

Un mensaje desafiante a la comunidad internacional

Las palabras de Netanyahu llegan en un contexto de fuertes presiones internacionales que reclaman un alto el fuego inmediato. Sin embargo, el mandatario insistió en que cualquier concesión sería interpretada como una señal de debilidad. Israel mantiene así su estrategia de intensificar los ataques pese a las advertencias de organismos humanitarios sobre la crítica situación de la población civil.