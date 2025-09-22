Localizan un segundo cadáver en Sant Quintí de Mediona tras las lluvias torrenciales en Barcelona

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

Los equipos de emergencia han encontrado un segundo cuerpo sin vida en el municipio barcelonés de Sant Quintí de Mediona, una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. El cadáver permanece pendiente de identificación, mientras se mantienen las labores de búsqueda y rastreo en el área.

Balance trágico del temporal

Protección Civil ha informado de que las precipitaciones han provocado riadas y arrastres que han dificultado los trabajos de rescate. Las autoridades insisten en extremar la precaución y recuerdan que los episodios de lluvias intensas en la zona podrían repetirse en las próximas horas.