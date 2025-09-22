La adolescencia se convierte en foco de debate en la cultura, la política y la sociedad

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

El bienestar de los adolescentes ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda pública y cultural. Series de televisión, encuestas oficiales, informes académicos y nuevas leyes coinciden en señalar la necesidad de atender con mayor profundidad a esta etapa vital, marcada por cambios emocionales y sociales cada vez más complejos.

Un reflejo de inquietudes generacionales

Los expertos advierten de que la adolescencia se enfrenta a retos inéditos, desde la presión de las redes sociales hasta la incertidumbre laboral y climática. La presencia de esta preocupación en diferentes ámbitos evidencia que se trata de un debate transversal que interpela a familias, instituciones y creadores culturales, y que requiere respuestas coordinadas.