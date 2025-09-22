Francia y Reino Unido piden a Israel moderación tras el reconocimiento de Palestina

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

Los gobiernos de Francia y Reino Unido han instado a Israel a no tomar represalias diplomáticas ni militares después de que varios países anunciaran el reconocimiento oficial del Estado palestino. Ambos ejecutivos apelan a la necesidad de evitar una nueva escalada en la región y a retomar el camino de la negociación política.

Un llamamiento a la estabilidad regional

París y Londres subrayan que la decisión de reconocer a Palestina responde a la voluntad de impulsar una solución de dos Estados y reforzar la vía diplomática. En este contexto, han pedido a Israel que actúe con prudencia y han recordado que cualquier represalia solo aumentaría la tensión y dificultaría la búsqueda de la paz.