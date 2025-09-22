El Teatro Real brilla en los International Opera Awards con 12 nominaciones

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Teatro Real de Madrid ha logrado un total de 12 nominaciones en los International Opera Awards 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de la lírica. Entre las categorías en las que compite destacan el Premio a la Sostenibilidad y la de Mejor Estreno, reflejando tanto su compromiso ambiental como la calidad de sus producciones.

Un referente internacional en la ópera

Estas nominaciones consolidan al Teatro Real como una de las instituciones culturales más influyentes a nivel mundial. La dirección de la institución ha celebrado el reconocimiento como un impulso a su proyección internacional y como muestra del esfuerzo colectivo de artistas, técnicos y gestores en cada producción.