Cinco años de la ley del teletrabajo: el modelo híbrido se consolida pese a resistencias

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

La normativa que reguló por primera vez el teletrabajo en España cumple cinco años marcada por avances y desafíos. Aunque muchas empresas han mostrado reticencias a implantarlo de forma plena, el modelo híbrido —que combina presencialidad y trabajo remoto— se ha asentado como la fórmula más extendida en el mercado laboral.

Un cambio irreversible en la organización laboral

Expertos en empleo coinciden en que la pandemia aceleró una transformación que ya no tiene marcha atrás. Pese a las tensiones sobre control horario, productividad y derecho a la desconexión, el teletrabajo ha demostrado mejorar la conciliación en numerosos sectores. El reto ahora, apuntan, es reforzar las garantías legales y extenderlo a ámbitos donde aún apenas se aplica.