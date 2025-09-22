Alauda Ruiz aborda la educación religiosa en ‘Los domingos’ con ánimo de provocar debate

22 Sep 2025 por Redacción Irispress

La cineasta Alauda Ruiz ha estrenado Los domingos, una película en la que pone en cuestión la educación religiosa y sus implicaciones en la sociedad actual. La directora asegura que su intención es “generar conversación” entre los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre la influencia de la religión en la infancia y la vida adulta.

Una propuesta que mezcla crítica y sensibilidad

El filme combina un enfoque íntimo con una mirada crítica hacia las instituciones, sin perder el tono personal que caracteriza el cine de Ruiz. La directora subraya que el objetivo no es ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un espacio de diálogo en torno a un tema que sigue siendo sensible y muy presente en la vida cotidiana.