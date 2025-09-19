Rozalén será embajadora iberoamericana por su defensa de la igualdad y la inclusión

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

La cantautora Rozalén ha sido nombrada nueva embajadora de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en reconocimiento a su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión social. La artista manchega, una de las voces más influyentes de la música española, sumará así un nuevo papel institucional a su trayectoria artística.

Un reconocimiento a su activismo social

La SEGIB ha destacado la labor de Rozalén en la defensa de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables, causas que ha visibilizado tanto en sus canciones como en proyectos sociales. Con este nombramiento, la organización busca reforzar el vínculo entre cultura y transformación social en el espacio iberoamericano.