Las lluvias superan la media histórica con un 8 % más de precipitaciones desde octubre

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, en octubre, alcanzan ya los 666 litros por metro cuadrado, lo que supone un 8 % por encima de lo normal para estas fechas. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este exceso de lluvias se ha concentrado especialmente en zonas del norte y noroeste peninsular.

Un respiro para embalses y cultivos

El aumento de precipitaciones ha contribuido a mejorar las reservas hídricas y a aliviar la situación de sequía en distintas cuencas. No obstante, la Aemet advierte de que persisten desigualdades territoriales, con áreas del sureste que aún registran déficits acusados de lluvia. Los expertos insisten en la necesidad de mantener planes de gestión hídrica que garanticen el abastecimiento y la sostenibilidad a medio plazo.