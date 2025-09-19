Las adopciones de perros y gatos crecen en España y rozan las 150.000 en 2024

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

En 2024 se adoptaron en España cerca de 150.000 perros y gatos, lo que supone un incremento del 11 % respecto al año anterior, según los datos difundidos por la Fundación Affinity. La cifra refleja una tendencia al alza en la concienciación social sobre el bienestar animal y la importancia de ofrecer un hogar a las mascotas abandonadas.

Un avance en la sensibilización ciudadana

Las protectoras destacan que, pese al aumento, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que cada año miles de animales siguen siendo abandonados. El crecimiento de las adopciones se atribuye en parte a las campañas de sensibilización y a la nueva legislación de bienestar animal, que busca fomentar la tenencia responsable y frenar el abandono.