Israel clausura sus pasos con Jordania tras un ataque en el que murieron dos militares

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno israelí ha ordenado el cierre temporal de dos pasos fronterizos con Jordania después de que dos soldados perdieran la vida en un ataque ocurrido en uno de estos puntos. Las autoridades han reforzado la seguridad en toda la zona y han anunciado que se investigan las circunstancias del suceso.

Escalada de tensión en la frontera

El cierre afecta al tránsito de personas y mercancías, lo que podría impactar en la actividad económica y en la movilidad de miles de ciudadanos que cruzan diariamente. El incidente se produce en un contexto de creciente inestabilidad regional, lo que hace temer un repunte en las hostilidades y en la tensión diplomática entre ambos países.