Estados Unidos bloquea en la ONU una resolución que pedía un alto el fuego en Gaza

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

Estados Unidos ha vetado una resolución presentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reclamaba un alto el fuego inmediato en Gaza. La propuesta contaba con un amplio respaldo entre los miembros del organismo, pero la negativa de Washington impidió su aprobación.

Aislamiento diplomático de EE.UU.

El veto estadounidense ha vuelto a generar tensiones diplomáticas y críticas de varios países, que consideran imprescindible detener la ofensiva israelí para frenar la crisis humanitaria en la Franja. Mientras tanto, organizaciones internacionales advierten de que la situación sobre el terreno se deteriora rápidamente y que los civiles continúan siendo los principales afectados por la violencia.