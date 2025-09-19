El circuito 3×3 CaixaBank de Santander cierra con un balance muy positivo y una jornada de récord con más de 3.800 asistentes

19 Sep 2025 por Sergio Martínez

El Circuito 3×3 CaixaBank ha vuelto a reafirmarse como el mayor circuito de baloncesto 3×3 gratuito y al aire libre de España con su última parada en Santander. La gran acogida y participación en la capital cántabra permitió transmitir a los asistentes los valores del deporte. Más de 3.800 personas se reunieron en la Plaza de la Porticada para disfrutar de una jornada llena de emoción, que incluyó 277 partidos disputados por 570 jugadores y jugadoras de todas las edades, repartidos en 142 equipos.

El evento fue mucho más que competición: el ambiente familiar y festivo ofreció actividades para todos los públicos, convirtiéndose en una auténtica celebración del baloncesto. Además, la jornada contó con la presencia de Fernando Romay, referente del baloncesto nacional, que compartió su pasión y cercanía con los aficionados.

La organización de esta parada del Circuito 3×3 CaixaBank 2025 fue posible gracias a la colaboración entre la FEB y CaixaBank, con el respaldo del Ayuntamiento de Santander y la Federación Cántabra de Baloncesto. Un reconocimiento especial merece el equipo de voluntarios del Programa FEB-CaixaBank, cuya implicación y compromiso resultaron claves para el éxito del evento. Todo ello bajo el lema “Cancha para todxs”, que impulsa la inclusión, el deporte en familia y el papel transformador del baloncesto en la sociedad.

Según Raúl Martín, director de área de CaixaBank en Santander, esta parada ha sido “la más inclusiva y solidaria” celebrada en la ciudad, al reunir participantes de todas las edades y recaudar, a través del “triple solidario”, una donación destinada a la Fundación Obra San Martín.

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Beatriz Pellón, subrayó la emoción que generan este tipo de eventos deportivos entre la ciudadanía: “Ha sido un honor acoger en la Porticada a tantos aficionados, federaciones y participantes. Santander siempre estará encantada de recibir iniciativas de este nivel”.

Nuevo Circuito 3×3 CaixaBank

Este año, el mayor circuito de baloncesto 3×3 gratuito y al aire libre de España pasa a llamarse Circuito 3×3 CaixaBank y estrena un nuevo logo que acompaña a su identidad renovada. Este cambio surge tras el éxito del histórico ‘Plaza’, que temporada tras temporada ha reunido a miles de participantes. Con esta nueva etapa, el circuito refuerza su impulso social, destacando aún más su carácter solidario e inclusivo, abierto a todo tipo de jugadores y jugadoras.

En este marco nace el lema ‘Cancha para Todxs’, con el objetivo de ampliar las actividades más allá de la competición deportiva y acercarlas al público general. Habrá entrenamientos específicos para personas mayores, propuestas para fomentar el envejecimiento activo, además de juegos y actividades familiares en cada parada. Este lema refleja cómo el baloncesto es una herramienta para aprender valores a través del juego y la diversión.

El carácter inclusivo seguirá siendo protagonista en esta edición: cada cita contará con un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) y actividades de exhibición y sensibilización. Asimismo, la Pista Universo Mujer Baloncesto, que acoge las finales femeninas, continuará impulsando la participación de niñas y jóvenes en el deporte.

También se consolida la iniciativa ‘Márcate un Triple Solidario’, mediante la cual CaixaBank anima a la ciudadanía a encestar por una causa social. Con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, cada triple anotado por jugadores y público se convertirá en fondos destinados a proyectos sociales. En Santiago de Compostela, por ejemplo, la recaudación se ha destinado a la Fundación Obra San Martín, que atiende necesidades básicas de personas en situación vulnerable.

En cada parada, los inscritos y visitantes podrán lanzar en un espacio dedicado con el reto de alcanzar al menos 1.000 triples solidarios, sumando esfuerzos en favor de los colectivos más necesitados.