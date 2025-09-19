El aperitivo se consolida como tradición nacional y gana terreno en bares y terrazas

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

El hábito del aperitivo sigue creciendo en España, especialmente fuera del hogar, según reflejan los últimos estudios de consumo. Cada vez más ciudadanos optan por disfrutar de esta costumbre en bares, terrazas y restaurantes, donde se combina la bebida con tapas y raciones en un ambiente social.

Un ritual con impacto económico y cultural

El auge del aperitivo no solo refuerza la identidad gastronómica española, sino que también impulsa al sector hostelero, que encuentra en esta franja horaria una fuente de ingresos en expansión. Expertos apuntan a que esta tradición está evolucionando hacia nuevas fórmulas, con propuestas más variadas y saludables que atraen a un público diverso y cada vez más joven.