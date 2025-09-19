CSIF denuncia que casi la mitad del profesorado universitario sigue en situación temporal

19 Sep 2025 por Redacción Irispress

El sindicato CSIF ha advertido de que la temporalidad en el profesorado universitario alcanza ya el 49 % en el curso 2025/2026. La organización sindical considera esta cifra “alarmante” y reclama medidas urgentes para garantizar la estabilidad laboral en el sector educativo superior.

Un problema estructural en la universidad española

Según CSIF, la elevada tasa de contratos temporales impide consolidar proyectos académicos y de investigación a largo plazo, y deteriora la calidad de la enseñanza. El sindicato ha pedido al Ministerio de Universidades que impulse un plan específico de estabilización y que cumpla los compromisos adquiridos con Bruselas en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.