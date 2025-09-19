CaixaBank estrecha la colaboración con la Cámara de Comercio de Lorca para potenciar el desarrollo económico local

19 Sep 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Lorca han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de apoyar a las empresas del municipio y su comarca, con especial atención a pymes y autónomos. El acuerdo busca facilitar soluciones financieras adaptadas, impulsar la innovación y proporcionar herramientas que mejoren la competitividad en un entorno económico exigente.

La firma tuvo lugar en la sede de la Cámara, con la participación de Juan Jesús Lozano, director Región de Murcia de CaixaBank; Juan Francisco Gómez, presidente de la Cámara de Comercio de Lorca; y Felipe Pulido, director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Durante el acto, ambas instituciones destacaron la importancia de la alianza para dinamizar el tejido empresarial local.

Gracias a esta colaboración, las empresas asociadas podrán acceder a productos y servicios de CaixaBank que optimicen su gestión financiera y aceleren su transformación digital. Asimismo, tendrán la oportunidad de participar en jornadas formativas y encuentros sobre temas clave como la internacionalización, la sostenibilidad o la gestión de tesorería.

Según Juan Jesús Lozano, este convenio supone un paso firme en la apuesta de CaixaBank por estar cerca del tejido empresarial, especialmente de pymes y autónomos, que son fundamentales para la actividad económica y el empleo local.

Por su parte, Felipe Pulido subrayó que Lorca y su comarca cuentan con un gran potencial empresarial, con sectores capaces de crecer, innovar y competir internacionalmente. Con este acuerdo, CaixaBank reafirma su compromiso de apoyar proyectos que generen riqueza y empleo, trabajando de la mano de la Cámara para promover un desarrollo sostenible y beneficioso para la sociedad lorquina.

Finalmente, Juan Francisco Gómez señaló que este convenio es una magnífica noticia para las empresas y autónomos, ya que ofrece nuevas oportunidades de financiación, asesoramiento y acompañamiento. Además, destacó que contar con un socio como CaixaBank supone un salto cualitativo en el apoyo a los sectores estratégicos de la comarca, fomentando la competitividad, la innovación y la creación de empleo.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Sus clientes se benefician de un modelo de especialización desplegado desde 214 centros de empresa repartidos por todo el país, con más de 2.300 profesionales altamente cualificados que ofrecen un asesoramiento empresarial de reconocido prestigio.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, brindando un servicio personalizado que va más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

A nivel internacional, CaixaBank ofrece soluciones operativas con acceso efectivo a 156 mercados y proporciona el mejor asesoramiento para operaciones en el extranjero. Atiende tanto a pymes y microempresas que inician su actividad exportadora como a grandes corporaciones que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Asimismo, la entidad ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, incluido en el Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, promoviendo una economía más sostenible y fomentando el desarrollo económico y social de las personas.