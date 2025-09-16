Una comisión de la ONU acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

Una comisión independiente de Naciones Unidas ha concluido que Israel ha cometido actos que constituyen un genocidio contra la población palestina en Gaza. El informe, presentado este martes en Ginebra, detalla una serie de ataques sistemáticos contra civiles y señala que las operaciones militares no pueden justificarse únicamente por razones de defensa.

Crímenes bajo investigación internacional

El documento recoge testimonios, imágenes satelitales y datos de organizaciones humanitarias que apuntan a un patrón de destrucción masiva de infraestructuras básicas y a un número desproporcionado de víctimas civiles. Según los expertos de la ONU, estos hechos podrían encajar en los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.

Reacciones y consecuencias diplomáticas

Tras la publicación del informe, varios países y ONG han exigido que se adopten medidas urgentes para garantizar responsabilidades. Israel ha rechazado las conclusiones, calificándolas de sesgadas, mientras que la Autoridad Palestina ha pedido que el caso sea remitido al Tribunal Penal Internacional.