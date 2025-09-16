Trump anuncia la muerte de tres supuestos terroristas en un ataque en el Caribe

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de que tres presuntos “terroristas” murieron durante un ataque contra una embarcación en aguas del Caribe. Según su versión, la operación fue llevada a cabo por fuerzas estadounidenses como parte de un dispositivo de seguridad para proteger la región de amenazas externas.

Una acción presentada como disuasoria

Trump destacó que la actuación militar busca enviar un mensaje claro contra cualquier grupo que intente desestabilizar el área. Aunque no ofreció detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la embarcación atacada, aseguró que la operación fue “rápida, precisa y necesaria”.

Falta de confirmación independiente

Por el momento, no existe una verificación independiente de lo ocurrido. Autoridades locales y organismos internacionales no han confirmado la información, lo que abre interrogantes sobre el alcance real del ataque y sus posibles consecuencias en la seguridad de la región.