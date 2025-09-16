Tomás Fernández asume la dirección del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

Tomás Fernández ha tomado posesión este lunes como nuevo director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su nombramiento busca reforzar las políticas públicas en materia de igualdad de trato y lucha contra la discriminación.

Un perfil ligado a los derechos humanos

Fernández cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la investigación social y la defensa de los derechos humanos. Desde el Observatorio, tendrá como principal reto impulsar estudios y campañas que contribuyan a visibilizar y reducir los incidentes de racismo y xenofobia en España.

Compromiso con la diversidad

En su discurso de toma de posesión, el nuevo director subrayó la importancia de “trabajar por una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad”, y destacó que la cooperación con comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales será esencial para avanzar en este objetivo.