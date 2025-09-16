Personalidades de la cultura leen en Madrid los nombres de niños fallecidos en Gaza

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

El director Pedro Almodóvar, la actriz Loles León, el poeta Luis García Montero y la intérprete Hiba Abouk participaron en un acto celebrado en Madrid en el que se leyeron los nombres de niños muertos en la Franja de Gaza. La iniciativa, organizada por colectivos sociales y culturales, buscó visibilizar el impacto del conflicto en la población civil más vulnerable.

Un gesto de denuncia y memoria

Los participantes subrayaron la necesidad de recordar a las víctimas y de reclamar un alto al fuego inmediato. “No podemos permanecer en silencio ante esta tragedia”, señaló Almodóvar durante su intervención, en la que insistió en la importancia de que la cultura sirva como altavoz de denuncia.

La cultura como espacio de compromiso

El acto congregó a decenas de asistentes y contó con el respaldo de artistas, escritores y representantes de diferentes movimientos sociales. Para los organizadores, la lectura pública constituye un ejercicio simbólico de memoria y un recordatorio de que los derechos de la infancia deben ser protegidos incluso en medio de la guerra.