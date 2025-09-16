Ocho de cada diez adolescentes recurren a YouTube para reforzar sus estudios

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un estudio reciente revela que el 80 % de los adolescentes utiliza YouTube como herramienta de apoyo para aprender sobre materias escolares. La plataforma se ha consolidado como un recurso complementario a la enseñanza tradicional, con tutoriales, clases grabadas y explicaciones dinámicas que facilitan la comprensión de los contenidos.

Un aliado educativo digital

Los jóvenes valoran la posibilidad de acceder a explicaciones visuales, adaptadas a diferentes ritmos de aprendizaje y disponibles en cualquier momento. Matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras figuran entre las materias más buscadas en este tipo de contenidos.

Desafíos y oportunidades para la enseñanza

Expertos en educación advierten de la necesidad de acompañar el consumo de estos materiales con criterios de calidad y verificación, pero también reconocen que YouTube ofrece una oportunidad para acercar el aprendizaje a los adolescentes en formatos que les resultan atractivos y accesibles.