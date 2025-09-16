Mercadona consolida su liderazgo en España con un 27 % de cuota de mercado en 2025

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

Mercadona se mantiene como la cadena de supermercados líder en España y, además, la que más ha crecido en 2025, alcanzando un 27 % de cuota de mercado. La compañía de Juan Roig refuerza así su posición en un sector altamente competitivo, donde la fidelidad del cliente y la capacidad de adaptación resultan clave.

Crecimiento sostenido en un entorno competitivo

El aumento de cuota refleja la estrategia de la empresa en innovación, logística y refuerzo de su marca propia. Pese a la presión de otras cadenas como Lidl o Carrefour, Mercadona ha conseguido ampliar su base de clientes y consolidar su presencia en todo el territorio nacional.

Inversión y modernización del modelo

La compañía continúa apostando por la modernización de sus tiendas, la digitalización y la optimización de procesos, lo que le ha permitido mejorar la experiencia de compra y mantener precios competitivos. Con ello, Mercadona reafirma su papel como referente del sector de la distribución en España.