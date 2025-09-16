Hallados nuevos dinosaurios herbívoros del Jurásico Superior en Teruel y Valencia

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un equipo de paleontólogos ha identificado restos de nuevos dinosaurios herbívoros en yacimientos de Teruel y Valencia, que datan del Jurásico Superior, hace unos 145 millones de años. Los fósiles, localizados en varias campañas de excavación, aportan información clave sobre la diversidad de especies que habitaron la península ibérica en esa época.

Un hallazgo de gran valor científico

Los investigadores destacan que estos restos permiten reconstruir cómo evolucionaron los grandes herbívoros en el continente europeo y cómo se adaptaron a su entorno. Se trata de descubrimientos que podrían corresponder a nuevas especies hasta ahora no descritas en la ciencia.

Teruel y Valencia, territorios de dinosaurios

La zona ya se había consolidado como uno de los enclaves más relevantes para el estudio de dinosaurios en Europa. Con estos nuevos hallazgos, los yacimientos refuerzan su importancia como referencia internacional en paleontología y como motor de atracción cultural y turística.