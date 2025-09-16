España tendrá un otoño cálido y poco lluvioso tras el verano más caluroso en 64 años

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el otoño en España será más cálido de lo habitual y con lluvias por debajo de la media. El anuncio llega después de un verano que se ha convertido en el más caluroso de los últimos 64 años, con temperaturas extremas que han marcado récords en varias regiones del país.

Calor prolongado y escasez de precipitaciones

Según los expertos, la tendencia apunta a un inicio de temporada con anomalías térmicas positivas en prácticamente todo el territorio. Además, se esperan precipitaciones escasas, lo que podría agravar la situación de sequía en las zonas más afectadas.

Impacto en el campo y en los recursos hídricos

El escenario plantea un desafío añadido para agricultores y gestores de agua, que ya afrontan embalses en niveles bajos. AEMET advierte de que estos patrones son coherentes con los efectos del cambio climático, que intensifica fenómenos meteorológicos extremos en la península.