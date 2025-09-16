El Gobierno aprobará coeficientes reductores para la jubilación de bomberos forestales

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la aplicación de coeficientes reductores que permitirán a los bomberos forestales acceder antes a la jubilación. La medida responde a una reivindicación histórica del colectivo, que desde hace años reclama el reconocimiento de la dureza y peligrosidad de su trabajo.

Una demanda largamente esperada

Los representantes sindicales de los bomberos forestales habían reclamado en reiteradas ocasiones este cambio normativo, argumentando que las condiciones físicas y de riesgo propias de su labor hacen inviable prolongar la actividad hasta la edad ordinaria de retiro.

Impacto en miles de trabajadores

La aprobación de los coeficientes beneficiará a miles de profesionales en todo el país, que verán reconocida la singularidad de su actividad. El Ejecutivo subraya que la medida también busca mejorar la estabilidad en el empleo y reforzar la profesionalización del sector.