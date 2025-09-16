Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza representarán a España en Coachella

16 Sep 2025 por Redacción Irispress

El festival Coachella, uno de los mayores escaparates musicales del mundo, contará este año con representación española gracias a la participación de Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza. Los tres proyectos llevarán hasta California propuestas muy distintas que abarcan desde el indie rock hasta la electrónica experimental y las fusiones flamencas.

Diversidad de estilos sobre el escenario

Carolina Durante mostrará su característico sonido directo y crítico; Rusowsky aportará su visión fresca del bedroom pop y la electrónica; mientras que el dúo Mëstiza presentará una propuesta marcada por la mezcla de ritmos electrónicos con influencias de la tradición musical española.

Un escaparate internacional

La cita supone una oportunidad de visibilidad global para estos artistas, que compartirán cartel con figuras de primer nivel internacional. Para la escena musical española, se trata de una confirmación del creciente interés que despiertan sus propuestas en mercados tan competitivos como el estadounidense.