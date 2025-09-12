Trasladan a 43 migrantes adultos desde Ceuta a diferentes comunidades autónomas

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un grupo de 43 adultos migrantes que permanecían en Ceuta ha sido trasladado este viernes a distintas comunidades autónomas dentro del programa de reparto coordinado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo de esta medida es aliviar la presión en los centros de acogida de la ciudad autónoma y facilitar una atención más adecuada a estas personas.

Un plan de descongestión necesario

El traslado forma parte de las actuaciones habituales que buscan equilibrar la presencia de migrantes entre las diferentes regiones, evitando la saturación en puntos de entrada como Ceuta o Canarias. Las ONG que colaboran en el proceso destacan la importancia de distribuir los recursos para garantizar condiciones dignas.

Apoyo de comunidades receptoras

Las autonomías que recibirán a este grupo ya han habilitado plazas en sus dispositivos de acogida. Según fuentes ministeriales, la cooperación entre administraciones es fundamental para asegurar una integración efectiva y el respeto de los derechos de los migrantes.