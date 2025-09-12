Más de veinte detenidos en las protestas contra Israel durante la Vuelta a España

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

Las etapas de la Vuelta Ciclista a España se han visto marcadas por protestas contra Israel que ya suman más de una veintena de detenidos. Los incidentes, registrados en varias ciudades por donde ha pasado la competición, han obligado a reforzar la seguridad en torno al pelotón y a los actos oficiales vinculados a la carrera.

Manifestaciones en plena carrera

Los grupos convocantes han denunciado públicamente la situación en Gaza y han aprovechado la visibilidad de la ronda ciclista para dar mayor alcance a sus reivindicaciones. En algunos tramos, los manifestantes interrumpieron brevemente el paso de los ciclistas, lo que obligó a la intervención de la policía.

Refuerzo del dispositivo de seguridad

Ante la continuidad de las protestas, la organización de la Vuelta y las autoridades españolas han reforzado la vigilancia tanto en la salida como en la meta de cada etapa. El objetivo es garantizar el normal desarrollo de la competición y evitar que nuevas interrupciones afecten a corredores y espectadores.