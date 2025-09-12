La Diada reúne a 28.000 personas marcada por la defensa del catalán y críticas al TSJC

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

La celebración de la Diada en Barcelona congregó este año a unas 28.000 personas, una cifra que supone la mitad de asistentes respecto al año anterior, según datos de la Guardia Urbana. La jornada estuvo centrada en la defensa del uso del catalán en las escuelas y en las duras críticas al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.

Menor participación que en años anteriores

La reducción en la cifra de asistentes ha sido uno de los elementos más comentados de esta edición. Las entidades convocantes reconocieron que la movilización fue más baja, aunque defendieron que el mensaje político se mantuvo firme.

El catalán, en el centro del debate

Las intervenciones de los portavoces pusieron el foco en la necesidad de garantizar la inmersión lingüística como modelo educativo. Además, se criticó con dureza la resolución del TSJC, señalando que supone un retroceso en la normalización de la lengua catalana.