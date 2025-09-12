España cierra el año hidrológico con un 9% más de lluvias de lo previsto

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

A poco más de dos semanas del final del año hidrológico, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que España registra un superávit de precipitaciones del 9% respecto a la media histórica. Este exceso contrasta con los periodos de sequía vividos en años anteriores y supone un alivio parcial para embalses y acuíferos.

Un respiro para el campo y los embalses

Las lluvias de primavera y los episodios tormentosos del verano han sido determinantes para equilibrar el balance hídrico. En varias cuencas, los embalses han recuperado niveles superiores a los de 2023, lo que garantiza un mayor margen de agua para el consumo y el regadío.

Desigualdad territorial en las precipitaciones

Pese a la mejora general, el reparto de las lluvias no ha sido uniforme. Mientras el norte y noroeste peninsular han acumulado registros muy superiores a la media, el sureste continúa en situación de déficit, lo que mantiene la presión sobre agricultores y gestores del agua en esas zonas.