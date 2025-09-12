El Papa León XIV exhorta a los nuevos obispos a actuar con humildad y valentía

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Papa León XIV dirigió este jueves un mensaje a los obispos recién nombrados en la Iglesia católica, instándolos a ejercer su labor pastoral con “humildad” y “valentía”. En su discurso, el pontífice subrayó que la misión episcopal implica acompañar a las comunidades en tiempos de dificultad, y citó entre los principales retos actuales “la guerra” y “la crisis de fe” que atraviesan numerosas sociedades.

Llamado a servir sin miedo

El Papa recordó que el obispo debe ser “pastor y guía” antes que figura de poder, y les pidió afrontar los desafíos con espíritu de servicio. “El pueblo de Dios necesita líderes que caminen junto a él, que escuchen y no teman dar testimonio en medio de la adversidad”, afirmó.

Un mensaje en clave global

León XIV situó sus palabras en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos, tensiones sociales y un aumento del secularismo. En ese escenario, insistió en que la Iglesia no debe replegarse, sino ofrecer un mensaje de esperanza y diálogo frente a la incertidumbre del presente.