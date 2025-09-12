El FBI difunde imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk y pide ayuda ciudadana

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha hecho públicas dos fotografías del principal sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk. La agencia federal insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para localizar al individuo y solicita que cualquier información sea comunicada de inmediato a través de sus canales oficiales.

Un caso que conmociona a la política estadounidense

La muerte de Kirk, figura influyente en sectores de la derecha norteamericana, ha sacudido el debate político en EE.UU. y multiplicado las especulaciones sobre los posibles motivos del crimen. Autoridades locales y federales trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos.

Llamamiento a la seguridad pública

El FBI advierte que el sospechoso podría estar armado y ser peligroso, por lo que pide no intentar intervenir directamente. “La colaboración ciudadana es clave para llevar a esta persona ante la justicia”, señalaron en un comunicado.