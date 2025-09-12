El 40% de los españoles respalda que el Gobierno asuma la gestión de los incendios, según el CIS

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que casi cuatro de cada diez españoles consideran que la gestión de los incendios forestales debería depender directamente del Gobierno central. La encuesta refleja una creciente preocupación social ante el aumento de fuegos en los últimos veranos y la percepción de que las comunidades autónomas carecen de medios suficientes para hacerles frente.

Centralización frente a modelo autonómico

Aunque el 40% defiende una gestión estatal, otro sector importante de los encuestados apuesta por mantener el actual reparto competencial, donde son las autonomías las responsables principales. Este debate pone de manifiesto la tensión entre la eficacia operativa y el respeto al modelo descentralizado de España.

La ola de incendios como telón de fondo

Los datos llegan tras un verano marcado por numerosos incendios en distintas regiones, lo que ha intensificado la discusión política sobre cómo mejorar la coordinación. Expertos señalan que, más allá de las competencias, será clave reforzar la prevención y dotar de más recursos a los equipos de emergencias.