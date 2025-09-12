Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado a más de 27 años de cárcel por su implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. La sentencia, emitida por el Tribunal Supremo Federal, lo señala como instigador y responsable de un plan para revertir los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Una condena histórica en Brasil

La decisión supone un hito en la historia política del país, ya que nunca antes un expresidente había recibido una pena de tal magnitud por atentar contra las instituciones democráticas. Bolsonaro, que siempre negó su responsabilidad, enfrenta además la inhabilitación política durante las próximas décadas.

Reacciones divididas en la sociedad

La condena ha provocado un fuerte debate en Brasil. Mientras sectores progresistas la celebran como un triunfo de la democracia y el Estado de derecho, simpatizantes del exmandatario denuncian una “persecución política”. Las autoridades, por su parte, insisten en que el proceso ha seguido todas las garantías judiciales.