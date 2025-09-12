Bad Bunny descarta conciertos en EE.UU. por temor a operativos migratorios

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al confirmar que no ofrecerá conciertos en Estados Unidos en el corto plazo. El artista puertorriqueño explicó que su decisión responde al miedo a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aproveche la masiva convocatoria de sus espectáculos para realizar redadas contra inmigrantes en situación irregular.

Preocupación por su público

El reguetonero subrayó que su prioridad es la seguridad de los asistentes y que no pondrá en riesgo a sus fanáticos. Según detalló, le inquieta que miles de seguidores latinos, muchos de ellos inmigrantes, puedan ser objeto de persecución durante sus conciertos.

Un gesto político y personal

La postura de Bad Bunny ha generado un amplio debate en redes sociales y medios internacionales. Mientras unos aplauden su decisión como un acto de responsabilidad social, otros critican que la medida prive a sus seguidores en EE.UU. de sus presentaciones en vivo.