Amenábar indaga en la posible homosexualidad de Cervantes en su nueva película El Cautivo

12 Sep 2025 por Redacción Irispress

El director Alejandro Amenábar ha presentado El Cautivo, su último proyecto cinematográfico, en el que explora una tesis poco abordada: la posible homosexualidad de Miguel de Cervantes. La cinta combina rigor histórico y ficción para reflexionar sobre la vida personal del autor del Quijote en un contexto social y cultural marcado por la represión.

Un Cervantes distinto al oficial

Amenábar explicó que su intención es ofrecer una mirada distinta al escritor, alejándose de la imagen académica y mostrando un lado humano más vulnerable y complejo. Según señaló, su equipo se apoyó en investigaciones históricas y en una lectura crítica de la obra cervantina para construir un retrato íntimo que abre nuevas interpretaciones.

Romper tabúes en el cine

“Las películas hay que hacerlas sin miedo”, aseguró el cineasta, quien defendió que el arte debe abrir debates y cuestionar visiones tradicionales. La propuesta, que ya ha despertado reacciones diversas, busca situar a Cervantes en el centro de un diálogo contemporáneo sobre identidad y diversidad.