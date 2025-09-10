Von der Leyen propondrá suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves que presentará una propuesta para suspender de manera parcial el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. La medida se plantea como respuesta a la escalada del conflicto en Gaza y a las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región.

Medida excepcional

Von der Leyen explicó que la suspensión afectaría a sectores concretos del comercio bilateral, aunque no a la totalidad del acuerdo. El objetivo, señaló, es “enviar una señal clara” al Gobierno israelí sin romper completamente las relaciones económicas, que se mantienen como un canal de diálogo diplomático.

Reacciones en Bruselas

El anuncio ha generado división en el seno de la Unión Europea. Algunos Estados miembros consideran que la iniciativa es necesaria para reforzar la presión internacional, mientras que otros advierten de que puede deteriorar aún más las relaciones con Israel y limitar la influencia europea en el proceso de paz.

Próximos pasos

La propuesta deberá ser debatida por los 27 Estados miembros antes de su aprobación. Se espera que el asunto esté en el orden del día de la próxima reunión del Consejo Europeo, donde se decidirá si la medida entra en vigor y bajo qué condiciones.