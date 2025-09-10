Una mujer apuñalada en Sevilla en un presunto caso de violencia de género

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

Una mujer de 38 años ha resultado gravemente herida este jueves en Sevilla tras ser apuñalada en el cuello con un cuchillo en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el barrio de Triana, donde agentes de la Policía Nacional detuvieron a su pareja como principal sospechoso.

Agresión en el domicilio

Según fuentes policiales, la mujer fue atacada tras una fuerte discusión. Vecinos alertaron al 112 al escuchar los gritos y, a la llegada de los servicios de emergencia, la víctima presentaba una herida profunda en el cuello. Fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Rocío, donde permanece ingresada en estado grave.

Investigación en curso

El presunto agresor, de 42 años, fue arrestado en el lugar de los hechos y se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. La Brigada de Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

Rechazo institucional

El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han expresado su condena y mostrado su apoyo a la víctima y su familia. Instituciones y colectivos feministas han recordado que la violencia machista sigue siendo una de las principales lacras sociales y han reiterado la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo.