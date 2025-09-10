Suben las temperaturas en gran parte de España

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

El fin de semana traerá un aumento significativo de las temperaturas en gran parte de España, especialmente en el centro y sur de la península, donde se esperan máximas que superarán los 32 grados. Las autoridades meteorológicas aconsejan tomar precauciones ante el calor, especialmente a las personas más vulnerables.

Calor intenso en el centro y sur

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las zonas del interior peninsular y del sur experimentarán jornadas de altas temperaturas, acompañadas de cielos despejados. Se recomienda hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

Lluvias y chubascos en el norte

En contraste, el norte del país verá un aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvias y chubascos, especialmente en Galicia, Asturias y el País Vasco. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas localizadas, por lo que se aconseja precaución a quienes viajen o realicen actividades al aire libre.

Recomendaciones de seguridad

Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones oficiales ante fenómenos extremos, tanto por calor como por lluvia. Asimismo, se aconseja consultar los avisos meteorológicos actualizados para planificar desplazamientos y actividades de ocio durante el fin de semana.