Polonia asegura haber derribado drones rusos en su espacio aéreo

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno polaco ha confirmado este miércoles que sus fuerzas armadas derribaron varios drones rusos que habían penetrado en su espacio aéreo durante un ataque dirigido contra territorio ucraniano. El Ministerio de Defensa denunció la violación de su soberanía y subrayó que actuó de inmediato para neutralizar la amenaza.

Incidente en la frontera oriental

Según Varsovia, los aparatos no tripulados atravesaron la frontera en la madrugada y fueron detectados por los sistemas de defensa aérea desplegados en la zona limítrofe. La acción, calificada de “grave” por las autoridades, ha intensificado las tensiones en un área ya marcada por la proximidad de los combates.

Advertencia a Moscú

El Ejecutivo polaco ha exigido explicaciones a Rusia y ha advertido de que no tolerará nuevas incursiones. “Cualquier ataque contra nuestro territorio tendrá respuesta inmediata”, declaró un portavoz militar. Polonia, miembro de la OTAN, comunicó el incidente a la Alianza Atlántica y pidió reforzar la coordinación en la región.

Apoyo a Ucrania

El episodio se produce en plena ofensiva rusa sobre ciudades ucranianas cercanas a la frontera polaca. Varsovia reiteró su compromiso de seguir apoyando a Kiev con ayuda militar y humanitaria, y defendió que la seguridad de Ucrania es también la seguridad de toda Europa.