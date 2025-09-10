La futura ley antitabaco endurece las sanciones con multas de hasta 600.000 euros

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha presentado el borrador de la nueva ley antitabaco, que contempla sanciones más duras tanto para particulares como para empresas. Entre las novedades destaca la multa de 100 euros a los padres cuyos hijos sean sorprendidos fumando y las sanciones de hasta 600.000 euros para compañías que promocionen cigarrillos electrónicos o ‘vapers’.

Responsabilidad de los progenitores

El texto pretende reforzar la prevención entre los más jóvenes, trasladando a las familias parte de la responsabilidad. Con esta medida, el Ejecutivo busca frenar la iniciación temprana en el consumo de tabaco y concienciar a padres y tutores sobre los riesgos para la salud.

Control sobre la publicidad encubierta

Las sanciones más elevadas recaerán sobre las campañas de promoción y publicidad de los cigarrillos electrónicos, que hasta ahora han proliferado especialmente en redes sociales. El Gobierno considera que esta práctica ha contribuido a aumentar el consumo entre adolescentes y jóvenes.

Un plan más amplio contra el tabaquismo

La ley, que todavía debe superar su tramitación parlamentaria, forma parte de una estrategia nacional que incluye ampliar los espacios libres de humo, mejorar la financiación de programas para dejar de fumar y reforzar la fiscalidad del tabaco. El Ejecutivo defiende que se trata de una reforma “necesaria y ambiciosa” para proteger la salud pública.