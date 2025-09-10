Igualdad pide acelerar el impulso del deporte femenino en España

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad ha instado este viernes a reforzar la promoción y práctica deportiva de las mujeres en todas las disciplinas, al considerar que se trata de un ámbito donde persisten barreras culturales y sociales vinculadas al machismo. Desde el departamento subrayan que el deporte femenino es “una actividad de gran carga simbólica” en la lucha por la igualdad real.

Romper con estereotipos

Igualdad sostiene que la baja visibilidad de las mujeres en competiciones deportivas, así como la brecha de recursos frente al deporte masculino, alimentan desigualdades que deben ser superadas con medidas urgentes. Entre ellas, destacan el fomento de la participación en el deporte base y el apoyo a la profesionalización en ligas y federaciones.

Un reto para las instituciones

El ministerio reclama a clubes, federaciones y administraciones autonómicas un mayor compromiso para garantizar la igualdad de oportunidades. La iniciativa busca que la práctica deportiva de mujeres y niñas se convierta en un motor de cambio social y un espacio libre de discriminaciones.

Mayor visibilidad mediática

La propuesta incluye además la necesidad de incrementar la cobertura del deporte femenino en los medios de comunicación, con el objetivo de generar referentes y fomentar la inspiración en nuevas generaciones. “El reconocimiento simbólico es tan importante como el apoyo material”, subrayan desde Igualdad.