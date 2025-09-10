El mercado discográfico español crece un 10% en el primer semestre de 2025

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

La industria musical en España continúa su tendencia al alza y ha alcanzado una facturación de 162 millones de euros en los primeros seis meses de 2025, lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Las plataformas de streaming se consolidan como la principal fuente de ingresos del sector.

El streaming lidera el crecimiento

Los servicios de escucha en línea representan ya más del 80% del mercado discográfico español, impulsados por el incremento de suscripciones de pago y la consolidación de hábitos digitales entre jóvenes y adultos. Este modelo ha compensado la caída de formatos físicos como el CD, aunque el vinilo mantiene un pequeño repunte.

Artistas españoles en el centro

La presencia de artistas nacionales en las listas de éxitos también ha favorecido el crecimiento. Según la industria, la música en español sigue siendo la preferida por los consumidores, con especial protagonismo del pop urbano y el flamenco fusión, que destacan en ventas y reproducciones.

Perspectivas para el cierre del año

Las previsiones de las asociaciones discográficas apuntan a que, si se mantiene el ritmo actual, 2025 podría cerrar como el mejor ejercicio para el mercado musical español en más de una década. El reto estará en consolidar esta recuperación y diversificar las fuentes de ingresos en un sector en continua transformación.