El Congreso frena la propuesta de reducción de jornada laboral

10 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la iniciativa legislativa que planteaba reducir la jornada laboral sin merma salarial. La propuesta, impulsada por los grupos de izquierdas, no logró reunir la mayoría necesaria para continuar su tramitación en la Cámara Baja.

División entre los grupos

Los partidos del Gobierno defendieron que la reducción de jornada suponía un paso hacia la conciliación familiar y la mejora de la productividad, mientras que la oposición consideró la medida inviable económicamente. Desde la derecha y los grupos liberales se advirtió del riesgo de pérdida de competitividad y del aumento de costes para las empresas.

Un debate abierto en la calle

La propuesta había generado un intenso debate social y sindical. Los defensores de la medida argumentaban que el cambio podía favorecer el bienestar de los trabajadores, mientras que las patronales alertaban de que aún no existen condiciones para aplicarla de manera generalizada en el tejido empresarial español.

Próximos pasos

Aunque el veto en el Congreso frena la tramitación, los sindicatos han anunciado que seguirán presionando para que la reducción de jornada se incluya en futuras negociaciones de convenios colectivos y en el diálogo social con el Gobierno.