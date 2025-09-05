Washington acusa a Venezuela de sobrevolar un buque estadounidense en el Caribe

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

El gobierno de Estados Unidos denunció que aviones militares venezolanos realizaron un sobrevuelo a baja altura sobre uno de sus buques desplegados en aguas del Caribe. Según el comunicado oficial, el hecho tuvo lugar en un área considerada de tránsito internacional, lo que ha elevado la tensión diplomática entre ambos países.

Respuesta de Washington

Autoridades estadounidenses calificaron la maniobra como una “provocación innecesaria”, advirtiendo que este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad regional. El Pentágono aseguró que sus fuerzas actuaron “con profesionalidad” y que el buque mantuvo en todo momento su curso sin responder a la provocación.

Reacción de Caracas

Por su parte, el gobierno de Venezuela aún no ha ofrecido una versión detallada de lo sucedido. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha defendido este tipo de operaciones como parte de su “soberanía y vigilancia del espacio aéreo y marítimo”, lo que anticipa un nuevo intercambio de acusaciones entre ambos países.

Tensiones en aumento

El episodio se produce en un contexto de relaciones tensas entre Washington y Caracas, marcado por sanciones económicas, denuncias de violaciones de derechos humanos y acusaciones sobre actividades ilícitas. Analistas advierten que este tipo de incidentes podría escalar si no se establecen canales diplomáticos de comunicación más sólidos.