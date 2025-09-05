Solo productores podrán optar al Goya a Mejor Película

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Academia de Cine ha anunciado que, a partir de la próxima edición, solo productores y productoras podrán ser reconocidos en la categoría de Mejor Película de los Premios Goya. Con esta decisión se busca ajustar el galardón al papel central de la producción en el desarrollo de un largometraje.

Objetivo de la medida

Fuentes de la Academia explican que la modificación pretende homogeneizar los criterios de reconocimiento y dar visibilidad a quienes asumen la responsabilidad económica y creativa de sacar adelante una película. La medida responde también a debates internos sobre la definición de la autoría en el cine.

Impacto en el sector audiovisual

El cambio ha generado un intenso debate entre profesionales del sector. Algunos defienden que el reconocimiento a los productores es lógico, dado su rol determinante, mientras que otros opinan que se debería mantener un espacio para directores y guionistas, que también influyen en la calidad de la obra.

Los Goya en constante evolución

Los Premios Goya, considerados los galardones más importantes del cine español, han experimentado en los últimos años ajustes en su reglamento y categorías para adaptarse a los cambios en la industria y responder a nuevas sensibilidades dentro del mundo audiovisual.