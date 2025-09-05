Putin amenaza con atacar a tropas occidentales si son desplegadas en Ucrania

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que cualquier despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano sería considerado por Moscú como “un objetivo legítimo”. La declaración fue realizada durante un discurso en el que reafirmó la postura de Rusia frente al conflicto que mantiene con Ucrania y sus aliados.

Reacciones internacionales

La advertencia de Putin ha generado preocupación en las capitales europeas y en Washington, donde se insiste en que no hay planes inmediatos de enviar tropas de combate a Ucrania. No obstante, la OTAN mantiene su compromiso de apoyo militar y logístico al gobierno de Kiev.

Escalada de tensión en el conflicto

Expertos en política internacional señalan que este tipo de declaraciones aumentan el riesgo de una escalada en el enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Moscú busca disuadir cualquier intervención directa que pueda modificar el equilibrio en el terreno de batalla.

Contexto del discurso

El mensaje de Putin llega en un momento clave, con Ucrania solicitando más ayuda militar para resistir la ofensiva rusa y con debates en la Unión Europea y Estados Unidos sobre la continuidad del apoyo económico y armamentístico. La advertencia refuerza la línea dura del Kremlin frente a la guerra.